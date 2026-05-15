15日午後、上越市の高田駅近くの住宅で火事がありました。住人は避難しケガ人はいません。



火事があったのは、上越市寺町の山本猛さんの住宅です。警察などによりますと15日午後1時すぎ、近くにいた人から「家から煙が出ている」と119番通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、2階建ての住宅1棟が全焼したとみられるほか、周辺の建物の外壁が焦げるなどの被害がありました。



■近隣住民

「風が当時吹いていたので、それもあって余計に火が広がって大きくなっているように見えました。」



山本さんは1人暮らしで逃げて無事でした。警察と消防が火事の原因などを調べています。