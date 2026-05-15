高松市部活動地域展開推進委員会(高松市役所) 高松市は、中学校の部活動を2027年9月から休日、平日とも地域展開するとしています。これに向け、高松市教育委員会が実施計画の素案を発表しました。 高松市教育委員会の素案では、地域クラブの運営スタッフは3人以上とすることや、週当たりの活動時間を最大11時間程度を目安とすること、休養日を週2日以上設けることなどとしています。 委員からは「学校以外の施設を