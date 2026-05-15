山形市に本店のあるきらやか銀行は15日、昨年度の決算を発表しました。増収増益で、2年連続の黒字となりました。15日に発表されたきらやか銀行のことし3月期の決算によりますと、一般企業の売上高にあたる経常収益は前の年度より22億6400万円増加の193億4800万円でした。財務も含めた銀行全体の利益を示す経常利益は前の年度を12億7900万円上回る16億7900万円でした。そして、銀行の最終的な利益を表す純利益は前の年度より9億6400