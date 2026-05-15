法人税など約1億5700万円を脱税した罪に問われている実業家・宮崎麗果被告の公判が5月14日、東京地裁で開かれ、検察側は懲役2年6カ月を求刑した。法廷では、宮崎被告が涙ながらに謝罪する場面も見られたが、その“釈明内容”がSNS上で大きな波紋を広げている。「宮崎被告は、被告人質問で『間違いありません』『反省しています』と、起訴内容を認めました。一方で、脱税の理由については『1期分の売り上げが想定以上にかかってし