スピードスケートで日本女子最多となる五輪通算10個のメダルを獲得し、3月の世界選手権で現役を引退した高木美帆（※高=はしごだか）が5月14日、都内で開催された『第9回 黒髪大賞』授賞式に出席した。高木は「今、もっとも黒髪の似合う方」として特別賞を受賞。氷上の戦いから離れ、現役引退後の現在の心境と今後のビジョンを語った。アスリート人生に区切りをつけたタイミングでの受賞に、高木は「改めてとても嬉しく思うととも