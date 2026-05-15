Shane Satoが、ニューアルバム『Wavelength』を本日5月15日にリリースした。 （関連：レディー・ガガ＆ドーチー「RUNWAY」バイラルヒット『プラダを着た悪魔2』との共鳴と拡張） 本作は、彼のクリエイティブコミュニティとの結びつきを軸に制作され、多彩なアーティストたちとのコラボレーションによって構築された作品。Braxton Cook、Box Dreams、Oli-J、Nao Yoshiokaらが参