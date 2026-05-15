延長12回にイレギュラーした打球を好捕した■DeNA 0ー0 中日（14日・横浜）中日の村松開人内野手が14日、敵地でのDeNA戦に「3番・遊撃」で先発出場。延長12回に難しい打球を“ベアハンド”でキャッチ。アウトを奪った驚愕の美技にファンも興奮。「MLB並みだな」「これマジですげぇな」といった声が上がっている。両チーム無得点のまま迎えた延長12回。先頭の宮崎敏郎が放った打球は二塁ベース手前でワンバウンド。打球はイレギ