image: generated at Flow 最近、キャンプやハイキングが好きになった人なら心当たりがあるかも？東洋大学・高知工科大学・早稲田大学の研究グループが、ユニークな追跡調査の結果を発表しました。自然の中を舞台にしたスポーツイベントに参加すると、その後の日常でもごみ分別や節電といった環境配慮行動が増えるというデータです。清流のそばを走ったら環境にも優しくなっていた