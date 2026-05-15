酒田市の物置小屋に火を付けたとして放火などの疑いで逮捕された23歳の男が15日、送検されました。現場付近ではこの他4件の放火による火事が発生していて警察が関連を調べています。非現住建造物等放火などの疑いで逮捕・送検されたのは、酒田市東泉町2丁目の無職奥山寛章容疑者（23）です。奥山容疑者は4月6日、酒田市東泉町2丁目で89歳の男性の住宅敷地内にある物置小屋に侵入して火をつけ、小屋の天井や棚など約5平方メー