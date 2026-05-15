5月15日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティーを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。金曜コメンテーターでMCPアセット・マネジメント チーフストラテジストの嶋津洋樹氏と、食品パッケージの白黒化について意見を交わした。 寺島アナ「中東情勢悪化によるナフサ不足によって、印刷に使うインキの