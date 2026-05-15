○ ホワイトソックス 6 − 2 ロイヤルズ ●＜現地時間5月14日レート・フィールド＞ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が14日（日本時間15日）、本拠地でのロイヤルズ戦に「3番・一塁」でフル出場。安打こそなかったものの3打席連続で四球を選び、チームの5連勝に貢献した。1点ビハインドで迎えた初回の第1打席は、二死無走者でロイヤルズの先発左腕・ブービックと対戦。フルカウントからファウルで粘ったあと8球目の外