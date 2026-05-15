１５日の東京株式市場で日経平均株価は反発する見通しだ。前日の米株式市場で主要株価３指数がそろって上昇し、ＮＹダウ平均株価は５万ドル台を回復。ナスダック総合株価指数とＳ＆Ｐ５００種株価指数は過去最高値を更新しており、外部環境が日本株の追い風となる。想定レンジは６万２８００円～６万３８００円。 １４日から始まった米中首脳会談で、中国の習近平国家主席は台湾問題に関し、適切に処理できなければ米