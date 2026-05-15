ラ・リーガ第36節が14日に行われ、ジローナとレアル・ソシエダが対戦した。リーグ5戦未勝利で8位に位置するソシエダは降格圏の19位に位置するジローナとのアウェイゲームに臨んだ。久保建英は右サイドハーフで2試合連続のスタメン起用となった。残留が懸かるジローナの勢いを受ける形となったソシエダ。開始4分には右サイドを突かれると、必死に戻った久保がボックス内で足に当てたボールをゴール前のジョエル・ロカにシュー