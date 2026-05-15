賀来賢人 賀来賢人、デイヴ・ボイル監督が14日、日本外国特派員協会で『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（６月５日公開）の記者会見に臨んだ。賀来賢人がプロデューサーとして企画を牽引し、デイヴ・ボイルが脚本・監督を務め、完全オリジナルのストーリーを構築した。賀来は冒頭の挨拶から、流暢な英語で「デイヴ監督とは２年前にSIGNAL181という製作会社を立ち上げまして、本作が私たちの長編映画デビ