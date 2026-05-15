14日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と五十嵐亮太氏が、DeNA・若松尚輝について言及した。若松は0−0の11回に登板すると、代打・高橋周平にいきなり四球を与え、続く村松開人に送られ一死二塁。細川成也を申告敬遠で一、二塁となったが、ボスラーを二併でなんとか無失点で切り抜け、プロ初ホールドを記録した。大矢氏は「ここで俺いくのみたいな感じがあったかもしれないですけど