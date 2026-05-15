本日5月15日（金）よる7時放送の日本テレビ「金曜ミステリークラブ!!!」（毎週金曜よる7時放送）。金曜ミステリークラブ主宰のノブが、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。今夜は2時間スペシャル。世界が生んだ“キング・オブ・ミステリー”マイケル・ジャクソンの“謎”を大特集！自宅に総工費24億円をかけて遊園地を建設したり、独特すぎる変装で買い