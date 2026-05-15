本日5月15日（金）よる7時放送の日本テレビ「金曜ミステリークラブ!!!」（毎週金曜よる7時放送）。

金曜ミステリークラブ主宰のノブが、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。今夜は2時間スペシャル。世界が生んだ“キング・オブ・ミステリー”マイケル・ジャクソンの“謎”を大特集！

自宅に総工費24億円をかけて遊園地を建設したり、独特すぎる変装で買い物するなど、私生活が謎に包まれていたマイケル。貴重な来日当時の映像とともに、彼の素顔に迫る。

――大阪市役所にペットのチンパンジー同伴で登場？

――世界で初めて東京ディズニーランドを貸し切り？

――突如小学校を訪れて一緒に合唱？

神出鬼没なスターの姿に、日本中が大パニック！当時の映像を見た中村獅童も「お忍びになってないよね」と驚く。

世界各地で起きた実際のミステリーからもクイズを出題。

――東京・新宿を襲った連続放火事件…必ず火曜日未明に火の手があがる、通称“火曜日の放火魔”。世間を震撼させた犯人は誰なのか？警察が異例の作戦でその正体に迫る。

――約40年前のアメリカで、平凡な男が5度も命を狙われた。奇跡的に生き延びるも、計画を企てた“まさかの首謀者”にスタジオは悲鳴に包まれる。そして、誰もが予想しない衝撃の結末とは？

――第一次世界大戦中、イギリス軍の病院船が沈没。パニックで逃げ惑う船員たちの中、なぜか不気味なほど冷静な看護師がいた。そこには“ある驚愕の事実”が隠されていた。

スタジオでは、高橋成美が独特な着眼点で推理を披露。ノブが「何の話だ」とツッコむも、フィギュア解説さながらのコメントに、思わず出演者から拍手が起こる!? 正解を巡り、「出したのは俺」「選択したのは私」と、二宮と瀬戸朝香がバトルする一幕も!?

世間に衝撃を与えた「昭和平成ミステリー」もご紹介。日本各地で相次いだ陥没事故や、謎の人面魚、ツチノコ騒動など、伝説的ミステリーをプレーバック。

そして、今回もVTRに豪華ゲストが出演！神山智洋（WEST.）、吉澤閑也（Travis Japan）、ひょうろくがVTRのどこかに登場する。考察のヒントを与えてくれるかも？

あなたも一緒に謎を解きたくなる――珠玉のミステリーが揃った今夜の放送、ぜひお楽しみに！

■出演者

＜会員＞

二宮和也

唐沢寿明、芦田愛菜／瀬戸朝香、高橋成美、中村獅童、柳原可奈子、横澤夏子 ほか

＜VTR＞

神山智洋（WEST.）、吉澤閑也（Travis Japan）、ひょうろく

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