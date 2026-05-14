中東情勢の緊迫が続く中、エブリイでは県内への影響をシリーズでお伝えしています。県内の銭湯や温浴施設では、燃料の重油が値上がりし、経営を圧迫しています。店を守るための様々な動きを取材しました。吉田記者「地域住民の生活インフラとなっている銭湯。こちらの店では、定休日を増やすなど、存続させるために対策を講じています」高岡市にある銭湯「憩の湯」です。店に貼られていたのは、今月から定休日を増やすことを