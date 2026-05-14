Suchmosが本日5月14日の神奈川・KT Zepp Yokohama公演を皮切りに全国対バンツアー＜The Blow Your Mind TOUR 2026＞をスタートさせた。同公演では2027年3月から全国4都市8公演を巡る新たなアリーナワンマンツアーを開催することが発表となった。＜Suchmos BAY SIDE TOUR 2027＞と名付けられたツアーは、8年ぶりのアリーナツアーとなるもの。宮城・ゼビオアリーナ仙台、神奈川・Kアリーナ横浜、福岡・マリンメッセ福岡B館、兵庫・GL