CLAN QUEENがメジャー1st/トリプルA面シングル収録曲「Dirty Little Secrets」のMVがYouTubeで公開された。「Dirty Little Secrets」は、AOiが“メンバー二人さらには聴いてくれているファンへのラブレターでもある”と語り、バンドの現在地を記す、未来に向けたタイムカプセルのような楽曲となっている。今回のMV監督を務めたのも、CLAN QUEENの全ての楽曲のMVを担当し、更にCLAN QUEEN以外にも須田景凪、amazarashi、いぎなり東