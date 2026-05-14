俳優で映画プロデューサーの賀来賢人、デイヴ・ボイル監督が14日、東京・有楽町の日本外国特派員協会で行われた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（6月5日公開）の日本外国特派員協会記者会見に参加した。【写真】素敵…！さわやかな笑顔で手を降る賀来賢人＆デイヴ・ボイル監督賀来賢人とデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の記念すべき第1弾長編映画が『Never After Dark／ネバーアフター