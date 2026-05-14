広島市中心部のデパート8階へ上がると…。和の空間が広がります。映画館「八丁座」。こだわるのは人のぬくもりを感じられる場所。この日も多くの映画ファンが訪れていました。■八丁座蔵本健太郎 支配人「おはようございます。どうぞ国宝です。お買い上げありがとうございます。」支配人の蔵本健太郎さん。■八丁座蔵本健太郎 支配人「曲がってないですよねたまにビヤっと（ネクタイが）曲がっているときあるんです