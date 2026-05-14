女優・上白石萌歌(26)が14日放送のフジテレビ系「STAR」(木曜後7・00)に出演。視聴者からの質問に答える中で「マイルール」について明かす場面があった。歌手・adieu(アデュー)としても活躍する上白石。視聴者からの質問に答える企画で「自分だけのマイルールはありますか」と問われると、「納豆を混ぜすぎないこと」と回答した。意外な答えに、番組MCの上垣皓太朗アナウンサーも「ええっ？」と驚き。「その方が、私はおいし