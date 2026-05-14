■広島テレビ 木村和美アナウンサー避難所が開設されている呉市の音戸まちづくりセンターから中継でお伝えします。呉市は午後5時半、煙が広範囲に広がっているため、住民の健康被害への影響や延焼の可能性から、渡子地区の356世帯650人に避難指示を発令しました。こちらのホールの2階には、およそ25人の方が避難しています。ホール内には毛布や段ボールベットなどが備えられています。【2026