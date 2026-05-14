三原市の産業廃棄物処分場を巡り、広島高裁は地元住民らによる設置許可取り消しの訴えを退けました。この訴訟は、三原市本郷町の産業廃棄物最終処分場にめぐり、地元住民らが「水質汚染の恐れがある」などとして、県に対して処分場の設置許可の取り消しを求めていたものです。一審では広島県に「設置許可の取り消し」を命じ、県が控訴していました。14日の判決で末永雅之裁判長は、「事業者の調査で、処分場が地下水の水質