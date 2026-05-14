妙高高原エリアで進む大型リゾート開発プロジェクトを地域全体の活性化につなげようと、上越地域の交通・観光事業者が連携協定を結びました。 4月24日に協定を結んだのは、上越観光コンベンション協会・糸魚川市観光協会・妙高ツーリズムマネジメントの観光関係3団体と、えちごトキめき鉄道・佐渡汽船・頸城自動車の地域交通を担う3社です。 『かみ越後でTOKIめく連携協定』は、外資系企業による大型開発を