市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：20日・水曜日まで晴れの天気が続き、16日・土曜日からは最高気温が24～25度でしょう。あす15日の予想天気図です。 小野：高気圧に覆われて朝から晴れるでしょう。あさって16日も高気圧に覆われます。この先は… 小野：上空の偏西風が北へ蛇行して、高気圧に覆われやすくなり