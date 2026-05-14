「大相撲夏場所・５日目」（１４日、両国国技館）大関の霧島が無傷の５連勝。平戸海をすくい投げで破った。立ち合いから圧力をかけて押し込むと、最後は冷静に相手を投げた。５連勝は自身初。前頭十三枚目琴栄峰は狼雅に勝ち、５連勝。無敗は霧島、琴栄峰のふたりとなった。前日まで４連勝の小結若隆景は隆の勝に敗れ、初黒星を喫した。