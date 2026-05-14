呉市音戸町の船舶の解体工事現場で廃船や廃材が燃える火事があり、現在も消火活動が続けられています。 藤田紗佳カメラマン「黒い煙が大きく立ち上っています。赤い炎も見えています」 船舶の解体工事現場で発生した火事。複数の船が燃え周辺には多くの住宅も確認できます。 １４日午後０時５０分ごろ、呉市音戸町渡子（とのこ）で「大量の黒煙が見える」と付近の住民からの通報がありました。 警察や消防によりますと現場