歌手の氷川きよし（48）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。沖縄へ移住した女優・尾野真千子（44）との再会を伝えた。前日の投稿で「60公演の舞台の完走のお祝いに宮本亜門さんから御招きいただき、先日今帰仁村のUMUI YAAへ行ってきました」と明かした氷川。その後「亜門さんに珍しい場所にたくさん連れてってもらったー」と、ビーチや世界遺産の今帰仁城跡を訪れた様子を投稿していた。この日は「真千子にも会えた