老化は避けられるのか？2026年5月14日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に抗老化研究の第一人者、米ワシントン大学医学部卓越教授の今井眞一郎さんが出演、老化を遅らせるカギを説明した。脳と臓器のコミュニケーションを管理して老化をコントロールする老化は加齢に伴い、肉体、臓器、脳などの機能が低下することによって起きる。今井さんによると、老化の引き金はすべての細胞内に存在し、生命の維持に欠かせ