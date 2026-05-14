＜関西オープン初日◇14日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。今季限りでレギュラーツアーから引退する70歳の倉本昌弘が、1イーグル・1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「73」をマーク。3オーバー・71位タイでホールアウトしている。【LIVEフォト】木の真裏から強行突破プロの技術がエグいレギュラーツアーでのイーグルは2012年「とおとうみ浜松