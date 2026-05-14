映画『ワイルド・スピード』（2001）の特別上映が第79回カンヌ国際映画祭で開催され、シリーズの顔であるヴィン・ディーゼルが、故ポール・ウォーカーへの思いを語りながら涙を見せた。 米、などによると、上映は『ワイルド・スピード』シリーズ25周年を記念して実施されたもの。現地時間2026年5月13日、カンヌでは第1作『ワイルド・スピード』のミッドナイト上映が行わ