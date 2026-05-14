アメリカ企業SpaceX（スペースX）は2026年5月12日付で、同社が開発中の新型ロケット「Starship（スターシップ）」による第12回飛行試験に向けて準備を進めていると発表しました。直近のStarship打ち上げ目標日時は、日本時間2026年5月20日7時30分（アメリカ中部夏時間2026年5月19日17時30分）です。【▲ SpaceXが打ち上げに向けて準備を進める第3世代の「Starship（スターシップ）」（Credit: SpaceX）】Starshipとは？Starshipは1