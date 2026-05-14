島田珠代と藤井隆がW主演を務める、夏の特別興行『リトル・ツインズ』が7月21日〜23日に大阪・なんばグランド花月にて開催されることが決まった。島田と藤井が“双子”として生まれた設定でドタバタ吉本新喜劇を繰り広げる。【動画】YOU＆藤井隆、衝撃の初対面から“おば×甥”関係に2人で狙う将来の目標とは？本公演は、内場勝則、石田靖、末成映薫、浅香あきえ、未知やすえらおなじみのメンバーと共に繰り広げる新喜劇のほ