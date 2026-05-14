アストン・ヴィラからレンタル移籍しているオランダ代表FWドニエル・マレンは、ローマへの完全移籍が決まったようだ。14日、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。コッパ・イタリア決勝が13日に行われ、セリエA優勝を達成したインテルはラツィオに2−0に勝利し、同大会を優勝した。これにより、セリエAの5位と6位のクラブがヨーロッパリーグ（EL）出場権を獲得することとなった