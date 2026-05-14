北京の人民大会堂で歓迎式典に臨むトランプ米大統領（右）と中国の習近平国家主席＝14日（共同）【北京共同】トランプ米大統領は14日、中国・北京の人民大会堂で習近平国家主席と会談した。15日まで2日間にわたり、通商を巡る報復措置の停止延長や、貿易と相互投資の拡大を協議。トランプ氏は中国による米国の農産物やエネルギー購入を取り付けたい考えだ。ホルムズ海峡開放などイラン情勢の事態打開へ糸口を探る。中国が反対す