「中3息子の中学校の校内展覧会。修学旅行をモチーフとした切り絵の展示で、お寺や名所の細密で美しい作品が続く中、息子の切り絵がこれで笑った。」【写真】修学旅行の思い出は…「蕎麦を食ふ男」！？投稿者である「ひこちゃん」（@YOTUGINOKO）さんの息子さんが作ったという作品は、メガネの男性が目の前の蕎麦を「うまい」と称賛する切り絵。その名も「蕎麦を食ふ男」。修学旅行の思い出として観光名所を選ぶ同級生が多い中、蕎