かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。5月13日（水）の同番組では、新企画でスタジオが地獄の空気になってしまう場面があった。【映像】山内＆和田まんじゅうの魅力を引き出すはずが…「お蔵入り確定」の空気になったスタジオ今回は、新企画「遠隔王」を開催。濱家は相方の山内、山添寛（相席スタート）は同期の和田まんじゅう（ネルソンズ）に遠隔指示し、どちらが良