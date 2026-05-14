開催：2026.5.14 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 7 - 8 [ナショナルズ] MLBの試合が14日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとナショナルズが対戦した。 レッズの先発投手はニコラス・ロドロ、対するナショナルズの先発投手はジェーク・アービンで試合は開始した。 1回裏、4番 ジェフリー・ブルデー 初球を打ってライ