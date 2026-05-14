「霧のごとく」（公開中）は、「１秒先の彼女」などで知られる台湾のチェン・ユーシュン監督作。昨年、台湾最高峰の映画賞・金馬奨で最優秀作品賞や脚本賞など４部門で賞に輝いた作品だ。主な舞台は１９５０年代前半、政治弾圧「白色テロ」の最中。タイトルにある「霧」とは何か。それを知った時、切なく胸が締め付けられる。（編集委員恩田泰子）監督・脚本のチェンは、１９９５年のデビュー作「熱帯魚」をはじめ、台湾の片