台湾高速鉄道（台湾新幹線）が、次世代の新型車両「N700ST」の実車紹介動画を公式SNSで公開しました。JR東海の最新型「N700S」をベースに開発されたこの車両は、名称の末尾に「Taiwan」を意味する「T」を冠し、日本の技術と台湾のニーズが融合した記念碑的なモデルとなります。製造には、日立製作所や東芝、日本車両製造などが参加します。今回のリニューアルでは、軽量化と空力性能の向上に加え、全席コンセントの設置や自走用バ