姫神が、1980年の活動始動から45周年を記念する特別なアニバーサリー企画として、2作品を6月24日に発売することを発表した。今回発売される1作品目は、2枚組ベスト盤『姫神 45th Anniversary ULTIMATE BEST』。姫神の全作品から、世界中を席巻した「神々の詩」「千年の祈り」を核とした名曲群、さらには未発表の完全新曲「幻都巡礼」や貴重な最新ライブ音源を含む計32曲を収録した、高音質UHQCD仕様の2枚組パッケージとなっている