債権を運用する海外プロジェクトへの出資を国に無登録で勧誘したとして、男女6人が警視庁に逮捕されました。6人は800億円以上を違法に集めたグループのメンバーとみられ、警視庁が調べています。金融商品取引法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・港区の会社役員・大坂陽司容疑者（50）と東京・中央区の会社役員・山田武穂容疑者（65）ら男女6人です。6人は2018年5月から2023年10月にかけて、国に無登録で、債権を運用する海外プロ