[5.13 リーグアン第29節延期分 RCランス 0-2 パリSG]パリSGがフランス・リーグアン5連覇を果たした。第29節延期分が13日に開催され、首位パリSGは敵地で2位RCランスに2-0で勝利。残り1試合でポイント差を「6」から「9」に広げ、通算14度目の優勝を決めた。パリSGは引き分け以上でリーグアン制覇が確定する中、前半29分に均衡を破る。ペナルティエリア手前中央でボールを奪ったFWウスマン・デンベレが裏へパス。抜け出したFWフ