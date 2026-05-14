パリSGが頂上決戦を制してリーグアン5連覇!! プレミア首位アーセナルとのCL決勝へ弾み
[5.13 リーグアン第29節延期分 RCランス 0-2 パリSG]
パリSGがフランス・リーグアン5連覇を果たした。第29節延期分が13日に開催され、首位パリSGは敵地で2位RCランスに2-0で勝利。残り1試合でポイント差を「6」から「9」に広げ、通算14度目の優勝を決めた。
パリSGは引き分け以上でリーグアン制覇が確定する中、前半29分に均衡を破る。ペナルティエリア手前中央でボールを奪ったFWウスマン・デンベレが裏へパス。抜け出したFWフビチャ・クバラツヘリアが右足でネットを揺らした。
後半アディショナルタイム3分にはカウンターの流れからFWイブラヒム・エムバイェが右サイドへ送る。エムバイェはMFデジレ・ドゥエからのリターンパスを右足で蹴り込み、決定的な追加点を挙げた。
30日にはプレミアリーグ首位アーセナルとのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝が控えているパリSG。昨季に続く欧州制覇へ弾みをつけた。
パリSGがフランス・リーグアン5連覇を果たした。第29節延期分が13日に開催され、首位パリSGは敵地で2位RCランスに2-0で勝利。残り1試合でポイント差を「6」から「9」に広げ、通算14度目の優勝を決めた。
パリSGは引き分け以上でリーグアン制覇が確定する中、前半29分に均衡を破る。ペナルティエリア手前中央でボールを奪ったFWウスマン・デンベレが裏へパス。抜け出したFWフビチャ・クバラツヘリアが右足でネットを揺らした。
後半アディショナルタイム3分にはカウンターの流れからFWイブラヒム・エムバイェが右サイドへ送る。エムバイェはMFデジレ・ドゥエからのリターンパスを右足で蹴り込み、決定的な追加点を挙げた。
30日にはプレミアリーグ首位アーセナルとのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝が控えているパリSG。昨季に続く欧州制覇へ弾みをつけた。