昨夜（13日）岡山市北区で、乗用車とバイクが衝突する事故がありました。この事故で、バイクに乗っていた男性が重体となっています。 【写真を見る】乗用車とバイクが衝突バイクの男性（20）が重体【岡山】 バイクの男性（20）が重体 きのう午後10時25分ごろ、岡山市北区原の県道・岡山吉井線の交差点【画像②に地図】で、岡山市中区の男性（20）が運転する乗用車と、バイクが衝突しました。 この事故で、バイクを運転