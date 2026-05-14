中東情勢の影響が、身近な商品のデザイン変更にとどまらず、夏のレジャーにも波及してきている。原材料となる石油由来の供給不安を背景に、ビーチサンダルやレジャーシートの生産や価格に影響が広がり始めた。今後、需要が高まる夏本番を前に、現場では供給遅れや値上げへの懸念が強まっている。ナフサ不足でビーチサンダル「作れなくなるかも」ポテトチップスの袋が白黒になったり、パスタを束ねるテープが無地になったり、もやし