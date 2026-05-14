新潟市中央区に本社を置く第一建設工業は13日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の決算を発表しました。 2026年3月期の決算を発表した第一建設工業。 売上高は前期比3.4%増の600億300万円と増収を達成した一方、利益面では減益となりました。 売上高の増加は、建設事業における受注高の拡大（建築工事が前期比42.2%増）と不動産事業の新規物件稼働が主な要因です。 一方、利益については、前期に計上されて