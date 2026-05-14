企業側が学生に早く就活を終わらせるよう圧力をかける「オワハラ」が問題となっています。採用活動の前倒しが常態化する中、なぜオワハラは起きるのでしょうか？【オワハラ・クエスチョン】を通して、オワハラの実態と問題点を解説します。（特定社会保険労務士 採用定着士、大槻経営労務管理事務所鈴木麻耶）「オワハラ」企業だけでなく就活エージェントも「オワハラ」とは主に企業の新卒採用において、内定や内々定と引き換え